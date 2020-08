Israëlische tanks hebben het vuur geopend op doelen in de Gazastrook. Ze beschoten volgens het leger militaire observatieposten van Hamas, de dominante organisatie in de Palestijnse enclave aan de kust. De aanval volgde op Palestijnse aanvallen met ballonnen waar explosieven aan hangen.

Het Israëlische leger meldt in een tweet dat tientallen Palestijnen zondagavond 'hebben aangestuurd op rellen' bij het veiligheidshek tussen het kustgebied en Israël. Het was eerder in het weekend ook al onrustig aan de grens. Toen zou sprake zijn geweest van rellen bij de barrière en voerde Israël luchtaanvallen uit op doelen van Hamas. De onrust in het gebied neemt deze maand weer toe. De Palestijnen lijken vaker aanvallen uit te voeren met ballonnen en vliegers met explosieven. Die worden opgelaten vanuit de Gazastrook en hebben in Israël geleid tot branden.

Israël bombardeerde herhaaldelijk doelen van Hamas. De twee partijen sloten vorig jaar nog een bestand, maar dat heeft geen eind gemaakt aan het geweld. In de Gazastrook wonen ongeveer 2 miljoen mensen. Er is sprake van grote armoede. Onder de Palestijnen leeft ook veel onvrede over het akkoord dat Israël sloot over de normalisering van de relatie met de Verenigde Arabische Emiraten. Veel Palestijnen voelen zich verraden door de golfstaat.

