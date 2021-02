Israël denkt dat Iran verantwoordelijk is voor een ontploffing op een Israëlisch schip in de Golf van Oman. 'We menen dat het de Iraniërs waren, maar het moet nog onderzocht worden', zegt minister van Defensie Benny Gantz zaterdag aan televisiezender Kan.

Vrijdag raakte bekend dat zich donderdag aan boord van een Israëlisch schip in de Golf van Oman een ontploffing had voorgedaan. Volgens een Brits bedrijf voor maritieme veiligheid vond de ontploffing plaats op een schip dat voertuigen vervoerde van het Israëlische bedrijf Helios dat geregistreerd is op het Britse Isle of Man. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft.

'De locatie van het schip op het moment van de ontploffing, relatief dicht bij Iran, doet ons vermoeden dat het de Iraniërs waren, maar we moeten dat nog verifiëren', aldus Gantz. Ook gaf Gantz aan dat het bekend is dat Iran het gemunt heeft op Israëlische infrastructuur en burgers. Nadat in november een Iraanse nucleaire wetenschapper werd gedood bij een aanval, verwacht Israël een mogelijke vergelding.

Het incident doet de zorgen over maritieme veiligheid in de regio weer toenemen. De Golf van Oman bevindt zich in het middelpunt van een dispuut tussen Iran en verschillende westerse landen, waaronder de Verenigde Staten. In het verleden waren er meerdere incidenten, vooral in de belangrijke Straat van Hormuz waarlangs een derde van de wereldwijde olie-export moet passeren.

De spanningen tussen Israël en Iran lopen bovendien hoog op omdat Tel Aviv gezworen vijand Teheran ervan beschuldigt een nucleair wapen te ontwikkelen. Eerder deze week noemde Israël de beslissing van Iran om geen inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap toe te laten op zijn nucleaire sites 'een bedreiging'.

