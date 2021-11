Het Israëlische leger heeft zondag een reeks decreten ondertekend waardoor de zes Palestijnse ngo's die onlangs op de lijst van terreurorganisaties zijn geplaatst, 'illegaal' zijn geworden.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz had in oktober zes Palestijnse ngo's tot terreurorganisaties verklaard. De niet-gouvernementele organisaties, waaronder de mensenrechtenorganisatie Al-Haq en de vereniging voor gevangenen Addamee, hebben banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), zo klonk het in een mededeling.

De ngo's zijn naar verluidt doorslaggevend voor de financiering van PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine). Ze ontvingen grote bedragen uit Europese landen. Met het geld zou PFLP ook familie van aanslagplegers hebben betaald. Amnesty International en Human Rights Watch hadden toen zware kritiek op de beslissing van Israël. "Deze vreselijke en onterechte beslissing is een aanval van de Israëlische regering op de internationale mensenrechtenbeweging", zo namen de twee mensenrechtenorganisaties gezamenlijk stelling.

