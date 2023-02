Israël: 100.000 betogen tegen hervorming Justitie

In Israël zijn zaterdag meer dan 100.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de geplande hervorming van Justitie.

In het centrum van de kuststad Tel Aviv kwamen duizenden mensen demonstreren met Israëlische vlaggen en borden waarop onder meer te lezen stond dat Israël ‘geen dictatuur mag worden’.

De demonstranten deden ook een oproep tot hulp aan de internationale gemeenschap, en met name aan de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. Meerdere straten in Tel Aviv moesten worden afgezet. Ook in Jeruzalem, Haifa en Beër Sjeva kwamen mensen op straat.

De demonstraties in Israël houden al wekenlang aan en zijn gericht tegen een controversiële hervorming van justitie door de rechts-religieuze regering onder leiding van Benjamin Netanyahu. Die wil het parlement de macht geven om met een eenvoudige meerderheid beslissingen van het Hooggerechtshof ongedaan te maken. Minister van Justitie Yariv Levin wil ook de samenstelling wijzigen van het college dat rechters benoemt. Tegenstanders beschouwen de hervorming als een gevaar voor de democratie.