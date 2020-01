Isabel dos Santos, dochter van de vroegere Angolese president José Eduardo dos Santos, heeft donderdag de aanklachten van de Angolese justitie tegen haar van de hand gewezen. Zij sprak van een "politieke aanval" en zei "bereid te zijn te vechten" voor de internationale rechtbanken om zich te verdedigen.

Isabel dos Santos wordt in Angola formeel aangeklaagd voor fraude, verduistering, witwassen van geld, sociale fraude en valsheid in geschrifte. In een door een communicatiebureau in Londen verspreide verklaring zegt ze dat die aanklachten 'extreem misleidend en vals zijn'. 'Het is een gerichte politieke aanval, georchestreerd en goed gecoordineerd voor de verkiezingen van volgend jaar in Angola.'

Dos Santos noemt zich een 'zakenvrouw' die 'altijd de wet heeft geëerbiedigd'. 'Gestolen documenten zijn op een selectieve manier gelekt om een vals beeld te scheppen van mijn activiteiten', zegt ze, eraan toevoegend dat de Angolese rechtbanken "onder politieke druk zijn geplaatst'.

'Ik ben bereid te vechten voor de internationale rechtbanken om mijn naam te zuiveren', waarschuwde Dos Santos. Ze zei ook advocaten onder de arm te hebben genomen om "op te treden tegen onjuiste en lasterlijke informatie" in de pers.

Zondag raakten details van veronderstelde misbruikpraktijken van Dos Santos bekend, nadat het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) een reeks documenten had gepubliceerd, de zogenaamde 'Luanda Leaks'. Uit het onderzoek moest blijken hoe ook verschillende westerse bedrijven, advocaten en ambtenaren de 46-jarige vrouw zouden hebben geholpen bij fraude.

