Isabel dos Santos, dochter van de voormalige Angolese president José Eduardo dos Santos, gaat haar belang in Eurobic verkopen. Dat heeft de Portugese bank laten weten. Dos Santos, die in Angola formeel is aangeklaagd voor fraude, verduistering en het witwassen van geld, is de voornaamste aandeelhouder van Eurobic.

Volgens Portugese media zou ze fondsen van twijfelachtige oorsprong via de bank naar Portugal hebben overgeheveld. De verkoop van het belang van 42,5 procent kan vanwege de interesse van investeerders 'op zeer korte termijn' in kannen en kruiken zijn, aldus de bank.

Dos Santos wordt ook aangeklaagd voor machtsmisbruik, sociale fraude en valsheid in geschrifte tijdens haar ambtstermijn aan het hoofd van de Angolese nationale oliemaatschappij Sonangol.

Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) pakte zondagavond uit met een reeks documenten, de zogenaamde 'Luanda Leaks', waaruit blijkt welke constructie dos Santos opzette, volgens het consortium om geld te verduisteren van Angolese overheidsbedrijven. De 46-jarige zakenvrouw zou via 400 bedrijven in 41 landen een hele constructie hebben opgebouwd om overheidsgeld te stelen. In Portugal bezitten dos Santos en haar entourage belangrijke aandelen in zeker 17 bedrijven.

Een Portugese bankier die voor Eurobic werkte en van wie de naam ook opduikt in 'Luanda Leaks', is woensdagavond trouwens dood aangetroffen in Lissabon. Volgens de Portugese politie gaat het wellicht om een geval van zelfdoding.

Dos Santos werd in 2013 door het Amerikaanse magazine Forbes uitgeroepen tot de eerste vrouwelijke miljardair van Afrika.

