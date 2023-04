In Syrië is leider van terreurgroep Islamitische Staat Khalid ‘Aydd Ahmad al-Jabouri gedood bij een Amerikaanse raid. Dat meldt het Amerikaanse militaire hoofdkwartier voor het Midden-Oosten (Centcom) in een persbericht dat ook op Twitter staat.

Al-Jabouri was verantwoordelijk voor het plannen van IS-aanslagen in Europa en ontwikkelde een leiderschapsstructuur voor de terreurgroep, klinkt het in het persbericht. Bij de raid vielen geen burgerslachtoffers.