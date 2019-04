De aanslagen in Sri Lanka zijn de wraak voor de nederlaag van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in de Syrische stad Baghuz. Dat zei IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in een maandag verschenen video. De IS-leider noemt ook een Belg die een belangrijke rol zou gespeeld hebben als mediamedewerker bij IS.

Troepen onder leiding van Koerdische milities hadden het laatste IS-bolwerk dit voorjaar ingenomen, na wekenlange gevechten. Volgens al-Baghdadi hebben de aanslagen in Sri Lanka de harten van moslims met vreugde vervuld. De terreurbeweging had de aanslagen opgeëist, die aan meer dan 250 mensen het leven hebben gekost. Negen zelfmoordterroristen hadden op paaszondag in Sri Lanka aanslagen uitgevoerd op onder meer drie kerken en drie luxehotels. 'Abu Bakr al-Baghdadi noemt een aantal figuren bij naam die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de oprichting van IS', zegt terreurexpert Pieter Van Ostaeyen.

'Hij noemt ook een Belg bij naam. Die heeft een belangrijke rol gespeeld bij het mediadepartement van IS. Het feit dat de IS-leider hem bij naam noemt, betekent dat hij een belangrijk figuur is geweest.' De Belg is intussen gesneuveld. Waar, hoe en wanneer dat gebeurde, kan Van Ostaeyen niet zeggen. 'Mogelijk gaat het om een student uit Antwerpen die opgeklommen is in het mediadepartement van IS. Maar ik kan het niet hard maken.' Het feit dat in de video de nederlaag bij Baghuz vermeld wordt, betekent volgens Van Ostaeyen dat het om een relatief recente opname gaat. 'Voorts bewijst deze film dat het niet waar is dat al-Baghdadi gewond of gesneuveld is.'