Er zijn verschillende, nog onbevestigde berichten dat Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurorganisatie Islamitische Staat, om het leven is gekomen in het kader van een Amerikaanse militaire operatie in Syrië. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt een 'erg belangrijke' aankondiging aan.

Dat heeft zijn woordvoerder Hogan Gidley laten weten zonder verdere uitleg te verschaffen.

De presidentiële aankondiging zal om 9 uur plaatselijke tijd (14 uur Belgische tijd) gebeuren, luidde het in een kort communiqué. Op Twitter schreef Trump kort voordien zelf de raadselachtige boodschap 'Er is zojuist iets erg groot gebeurd!' ('Something very big has just happened!').

Onbevestigde berichten

Officieel wordt er geen informatie gegeven over wat Trump precies zal gaan zeggen, maar verschillende Amerikaanse media maken intussen melding van een militaire operatie van de VS in Syrië. Die zou gericht geweest zijn tegen Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurgroep IS.

Zo citeert CNN een hooggeplaatste legerverantwoordelijke die anoniem verklaarde dat de IS-leider het doelwit was van een luchtaanval die zaterdag in het noordoosten van Syrië werd uitgevoerd. De CIA zou hebben geholpen bij het localiseren van de man, aldus de zender.

Verdere informatie over het lot van al-Baghdadi geeft CNN niet. Andere media berichten dan weer dat de terroristenleider gevangengenomen dan wel omgekomen zou zijn.

Het Franse nieuwsagentschap AFP contacteerde het Pentagon, maar dat weigert iedere commentaar.

Het Iraakse officiële persbureau INA meldt zondag op gezag van een niet bij naam genoemde bron bij de inlichtingendiensten dat Al-Baghdadi werd gedood in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib. Nog volgens INA zijn ook andere jihadistische leiders gedood.

Zonder de dood van al-Baghdadi te bevestigen verwelkomde Mazloem Abdi als leider van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zondag een 'geslaagde historische operatie' als resultaat van 'gezamenlijk werk met de Amerikaanse inlichtingendiensten'.

Doodverklaard

Abu Bakr al-Baghdadi werd reeds herhaaldelijk doodverklaard en is al jaren niet meer in het openbaar verschenen, sinds hij in 2014 in de Iraakse miljoenenstad Mosul het kalifaat uitriep. Eerder dit jaar dook er nog een video van hem op.