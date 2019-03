'IS-kinderen' worden gefolterd in Irak en Koerdistan

De vervolgingen zijn vaak ook gebaseerd op ongegronde beschuldigingen, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Bij het minste vermoeden van banden met IS worden kinderen in Irak en Koerdistan gearresteerd, vervolgd en opgesloten. Human Rights Watch beschuldigt de autoriteiten ervan 'martelingen te gebruiken om bekentenissen af te dwingen en hen te veroordelen in vluchtige en oneerlijke processen'. Dat blijkt uit een rapport dat de organisatie woensdag heeft gepubliceerd.

Naar schatting zouden er 1500 kinderen met vermoedelijke banden met IS worden vastgehouden. In Irak zijn minstens 185 buitenlandse kinderen veroordeeld tot gevangenisstraffen op verdenking van terrorisme. Irak en Koerdistan gebruiken zeer gebrekkige screeningsprogramma's, zegt HRW.

Zo vertelt een 17-jarige opgepakt te zijn omdat hij in een restaurant in Mosoel werkte waar vaak leden van IS kwamen. Zijn naam kwam op een lijst van gezochte personen terecht omdat IS zijn identiteit had genoteerd, zodat hij kon worden betaald. Daarnaast zijn kinderen ook opgepakt omdat ze dezelfde naam als een IS-strijder hebben. Bij het minste vermoeden uitten vooral buren beschuldigingen, vaak met weinig of geen bewijs.

Kinderen die door gewapende groeperingen worden aangeworven, worden door het internationaal recht in de eerste plaats erkend als slachtoffers die gerehabiliteerd en gere-integreerd moeten worden in de samenleving. 'Deze ingrijpende, bestraffende aanpak is geen gerechtigheid en zal levenslange, negatieve gevolgen hebben voor veel van deze kinderen', zegt Jo Becker, directeur kinderrechten van Human Rights Watch.

Zodra de kinderen worden vrijgelaten, durven ze vaak niet opnieuw naar huis te keren uit schrik voor wraakacties omdat ze als IS'er worden beschouwd. 'De harde aanpak van kinderen door Irak en Koerdistan lijkt meer op blinde wraak dan op gerechtigheid voor IS-misdaden', zei Becker.

Na drie jaar van strijd tegen IS met steun van de Verenigde Staten kondigde Irak in december 2017 aan dat het gehele grondgebied werd heroverd.