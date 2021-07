Terreurgroep Islamitische Staat heeft de raketaanval in de Afghaanse hoofdstad Kaboel opgeëist. Bij de explosies in de buurt van het presidentieel paleis vielen minstens zes gewonden.

Minstens drie raketten kwamen terecht in Kaboel op het moment dat president Ashraf Ghani en andere hoge verantwoordelijken aan het bidden waren ter gelegenheid van het Offerfeest (Eid al-Adha), aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een raket kwam een paar meter van het presidentieel paleis waar Ghani zich bevond. Zes mensen raakten gewond bij de aanval.

IS meldde in een mededeling dat minstens zeven raketten afgevuurd werden naar het presidentieel paleis.

Ghani had met de vinger naar de taliban gewezen tijdens een toespraak na het gebedsmoment. Hij zei dat de taliban de macht over het land niet zouden krijgen door raketten, maar alleen maar door de harten van de mensen te veroveren. Hij zei dat de taliban de wil noch de intentie hebben om het conflict op een politieke manier op te lossen.

De taliban hebben sinds begin mei grote delen van het land opnieuw ingenomen. Het offensief doet de vrees groeien dat de jihadisten de macht weer overnemen nu de internationale troepen Afghanistan tegen eind augustus zullen hbebben verlaten. De Afghaanse troepen, nu zonder steun van de Amerikaanse luchtmacht, kunnen maar weinig weerstand bieden.

Islamitische Staat heeft onlangs dan weer territorium, strijders en leiders verloren in Afghanistan. Naast de Afghaanse overheid strijden ook de taliban tegen de jihadisten. Volgens een rapport van de Verenigde Naties is IS wel nog steeds in staat om aanvallen uit te voeren in het land. De terreurgroep eist de laatste tijd wel meer aanslagen op.

