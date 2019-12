IS eist aanslag met eenenzeventig doden in Niger op

Een afdeling van terreurgroep IS heeft de aanslag op een legerbasis in de West-Afrikaanse staat Niger opgeëist. Dat meldt IS donderdag. Bij de aanslag, in Inates, in het westen van het land, kwamen 71 soldaten om het leven.

De vlag van terreurgroep Islamitische Staat © Reuters

De echtheid van de mededeling kan niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar ze wordt wel via de gebruikelijke kanalen van de extremisten op sociale media verspreid. Naast de 71 soldaten kwamen er ook 57 jihadi's om bij de aanslag, zegt het leger. Een lokale militaire woordvoerder zei dat de terroristen met brommers en pick-ups het kamp overvielen, toen de soldaten zich voorbereidden op het avondgebed. In juli was er in het kamp al een gelijkaardige aanval, die door de West-Afrikaanse afdeling van IS werd opgeëist. In Niger, buurland Mali en in Burkina Faso zijn verschillende islamistische terreurgroepen actief. Enkele hebben terreurgroep al-Qaida of IS trouw gezworen. Na de aanslag zijn drie dagen nationale rouw afgekondigd.