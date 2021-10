Bij een ontploffing in een moskee in de noordelijke Afghaanse stad Kunduz zijn vrijdag zeker 55 mensen om het leven gekomen. Islamitische Staat (IS) heeft de zelfmoordaanslag opgeëist.

Islamitische Staat (IS) heeft vrijdag de zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in de noordoostelijke Afghaanse stad Kunduz opgeëist. De terreurgroep publiceerde een communiqué in die zin op haar Telegram-account.

Bij de zelfmoordaanslag vielen zeker 55 doden. Een kamikaze van de extremistische soennitische organisatie heeft zijn bommenvest laten ontploffen te midden van een menigte sjiitische gelovigen in de moskee, luidt het.

De explosie vond plaats tijdens het vrijdaggebed. Op beelden, gedeeld op sociale media, is te zien hoe mannen en vrouwen na de ontploffing de straat op rennen.

IS pleegde vijf dagen geleden ook al een bomaanslag op een moskee in de hoofdstad Kaboel. Daar kwamen vijf mensen om het leven.

Islamitische Staat Khorasan is de lokale tak van IS in Afghanistan. Nadat de taliban in Afghanistan aan de macht zijn gekomen, heeft Islamitische Staat Khorasan het aantal aanslagen opgedreven. De groepering zou volgens de Verenigde Naties tussen de 500 en enkele duizenden strijders tellen.

