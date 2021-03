Islamitische Staat heeft de aanval op de stad Palma in Mozambique opgeëist. De gasrijke stad werd vorige week woensdag bestormd door honderden opstandelingen. Daarbij zijn tientallen doden gevallen.

'IS-strijders hebben de controle over de belangrijke stad Palma overgenomen en meer dan 55 veiligheidskrachten gedood,' klinkt het in een statement.

Spookstad

De Verenigde Naties hebben het geweld al met klem veroordeeld. 'We zijn ernstig bezorgd over de nog steeds evoluerende situatie in Palma, waar op 24 maart gewapende aanvallen begonnen. Daarbij zijn tientallen mensen omgekomen, onder wie mensen die een hotel probeerden te ontvluchten waar zij hun toevlucht hadden gezocht', klinkt het.

Palma is intussen in een spookstad veranderd. Duizenden mensen zijn op de vlucht.

Geweld

Het conflict in de olierijke provincie Cabo Delago, aan de grens met Tanzania, sluimert al jaren.

In 2010 werd er een van de grootste gasvelden ter wereld ontdekt. Sindsdien wordt de regio regelmatig getroffen door brute aanvallen.

