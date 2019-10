Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft voor het eerst de dood van haar leider Aboe Bakr al-Baghdadi bevestigd en een opvolger naar voor geschoven.

Een mediakanaal van IS kondigde via de berichtenapp Telegram aan dat Aboe Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi de nieuwe 'kalief' is, melden internationale media.

Aboe Bakr al-Baghdadi stierf tijdens een militaire operatie die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond. Hij bracht volgens de Amerikaanse regering zichzelf om het leven tijdens een gerichte militaire actie van de Special Forces in het noordwesten van Syrië. De terreurleider werd achtervolgd tot in een doodlopende tunnel aan het complex waar hij verbleef, in de provincie Idlib. Toen hij geen uitweg meer zag, liet hij zijn bommengordel ontploffen. Hij nam daarbij ook verschillende kinderen mee in de dood.