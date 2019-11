Iran gaat naar eigen zeggen voortaan vijf kilogram verrijkt uranium per dag produceren. Dat heeft vicepresident en het hoofd van het Iraans kernenergieagentschap Ali Akbar Salehi aangekondigd op de staatstelevisie. Die hoeveelheid is meer dan tien keer groter dan twee maanden geleden, toen het land aankondigde geen rekening meer te houden met de beperkingen die waren opgelegd via de nucleaire deal van 2015.

Met het afsluiten van het nucleair akkoord met China, de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Duitsland in 2015, was Iran ermee akkoord gegaan zijn nucleaire activiteiten drastisch te verminderen in ruil voor het opheffen van een deel van de sancties. De VS stapten vorig jaar echter uit dat akkoord, waarop ze nieuwe sancties invoerden tegen Iran. Als reactie daarop kondigde Iran in mei aan zich niet meer aan bepaalde engagementen te zullen houden. Het land produceert sindsdien uranium dat voor meer dan 3,67 procent verrijkt is (de bovengrens die in het akkoord was opgenomen) en respecteert ook de bovengrens van 300 kilogram voor zijn voorraad verrijkt uranium niet meer.

Begin september kondigde Teheran aan de derde fase van zijn nucleaire strategie te zijn ingegaan, door zich aan geen enkele beperking rond ontwikkeling en onderzoek in zijn nucleair programma meer te houden. Voor de derde fase 'bedroeg onze productie 450 gram verrijkt uranium per dag, maar dat aantal stijgt nu tot 5.000 gram per dag', aldus Salehi nog tijdens een bezoek aan een nucleair onderzoekscentrum.

Op televisiebeelden was ook te zien hoe hij een groep centrifuges van het type IR-6 in gang zette. Hij kondigde ook aan dat Iraanse ingenieus erin geslaagd zijn om twee nieuwe prototypes van centrifuges te ontwikkelen, waarvan er met eentje al tests zijn gestart met uranium in gasvorm. Salehi verklaarde ook dat geen enkele centrifuge van de eerste generatie (IR-1) nog wordt gebruikt, het enige model dat is toegelaten volgens het akkoord. 'Dat alles terwijl sommigen zeggen dat de Iraanse nucleaire industrie vernield werd', verklaarde hij. 'We willen ook de vijand bedanken, die ons deze kans heeft gegeven om de macht van de Iraanse republiek tentoon te stellen, in het bijzonder in het domein van de nucleaire energie.'

Europese Unie blijft Iran ondertussen oproepen zich te blijven houden aan het akkoord, dat de EU-landen nog steeds ondersteunen. 'Onze steun hangt af van de volledige naleving van zijn verplichtingen door Iran', aldus hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini.