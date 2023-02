Iran wil hoofddoekregels via videobewaking controleren

De Iraanse autoriteiten zijn van plan om via videobewaking strenger toe te zien op de naleving van de hoofddoekplicht. De justitiecommissie van het parlement wil daartoe de videobewaking op het straatverkeer uitbreiden.

Dat meldt de krant Etemad.

Volgens de krant zullen vrouwen bij inbreuken eerst met een sms gewaarschuwd worden. Bij herhaaldelijke overtredingen dreigen straffen.

Al begin januari had Etemad over hervormingen van het strafrecht bericht bij inbreuken tegen de islamitische kledingvoorschriften. Toen was onder meer sprake van werkstraffen, heropvoedingscursussen, een verbod het land te verlaten, arbeidsbeperkingen en geldboetes.

Sinds maanden is de beruchte zedenpolitie, die de hoofddoekplicht met patrouilles controleert, bijna volledig verdwenen uit het straatbeeld. Veel vrouwen in de grote steden van Iran dragen inmiddels geen hoofddoek meer. Critici in Iran merken op dat de nieuwe verscherping van de regels geen steun heeft in de samenleving. Sinds meer dan vier maanden betogen Iraniërs tegen het repressieve beleid.