Iran heeft maandag verklaard dat de Verenigde Staten een voorstel van Teheran hebben verworpen over inspecties van zijn nucleair programma in ruil voor het opheffen van de economische sancties door Washington. Volgens de Islamitische Republiek van Iran weigert Washington om een dialoog aan te gaan.

De spanningen tussen beide landen zijn de laatste weken opgelopen door de zogeheten tankercrisis in de Golf.

In het protocol bij het nucleaire non-proliferatieverdrag dat Teheran in 2015 heeft ondertekend, staat dat Iran aanvaardt dat inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap (AIEA) al zijn nucleaire activiteiten controleert, bezoeken op het terrein brengt aan de nucleaire installaties en de duizenden beelden kan controleren van de videobewaking van de nucleaire sites.

Volgens de AIEA gaat het om de strengste controles van dit soort installaties ter wereld. Teheran zegt dat het nu in zijn voorstellen aan de VS nog verder wil gaan op het vlak van de inspectie van zijn nucleair programma.

'Als Washington echt een akkoord wil bereiken, dan kan Iran het protocol bij het verdrag nog aanpassen en de VS kunnen dan tegelijk alle illegale sancties opheffen', heeft een woordvoerder van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Moussavi gezegd. Maar hij voegde eraan toe dat Washington dit Iraanse voorstel van tafel heeft geveegd.

'We hadden voorspeld dat ze dit zouden verwerpen', zei de Iraniër op een persconferentie, 'want we weten dat ze niet geïnteresseerd zijn in gesprekken die een bevredigend resultaat opleveren.'