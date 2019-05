Iran vraagt maandag een onderzoek naar de 'sabotagedaden' ten aanzien van de schepen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. 'De incidenten die zich hebben voorgedaan in de Arabische Zee zijn alarmerend en betreurenswaardig', zei Abbas Mousavi, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, in een verklaring. Hij waarschuwde voor 'avonturisme van buitenlandse actoren' om de scheepvaart te verstoren.

Moussavi zei dat 'verduidelijkingen over de precieze omvang' van de aanvallen noodzakelijk zijn, omdat incidenten als deze volgens hem 'een negatieve invloed hebben op de veiligheid van de scheepvaart in de Golf'. Zondag meldden de Verenigde Arabische Emiraten 'sabotagedaden' tegen vier commerciële schepen van verschillende landen, ten oosten van het emiraat nabij Fujairah, zonder de daders te identificeren.

Maandagochtend meldde Saoedi-Arabië, een bondgenoot van de VS, dat er 'sabotagedaden' werden verricht op twee van zijn olietankers voor de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Riyad wees geen verantwoordelijke aan.

De haven van Fujairah is de enige van de Verenigde Arabische Emiraten die gelegen is aan de Arabische Zee dichtbij de Straat van Hormuz, waar het merendeel van de olie-export vanuit de Golf passeert. Iran heeft er al herhaaldelijk mee gedreigd de strategische straat, die van cruciaal belang is voor de internationale scheepvaart en de oliebevoorrading, te sluiten als het tot een militaire confrontatie komt met de Verenigde Staten.