Teheran heeft druk uitgeoefend op de Duitse regering om met resultaten te komen om de nucleaire deal te redden, zo zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Die brengt maandag een bezoek aan de Iraanse hoofdstad.

'Wat de nucleaire deal betreft zijn de resultaten belangrijk', aldus de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zondag, geciteerd door de staatsmedia. Hij voegt eraan toe dat hij wil weten 'wat de partners precies hebben gedaan om de deal te redden'.

Heiko Maas is sinds dit weekend in het Midden-Oosten. Hij hoopt op die manier de spanningen in de regio te doen afnemen. Zondag reist hij verder naar de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië, voordat hij naar Iran gaat, waar hij zal lobbyen voor het behoud van de nucleaire deal van 2015. De VS trokken zich vorig jaar unilateraal terug uit de Iran-overeenkomst, die was bedoeld om te voorkomen dat Teheran een nucleair arsenaal aanlegde. Sindsdien gelden er Amerikaanse olie- en bankensancties tegen Iran, die de economie in het land hebben verlamd.

Europa wil de Iran-deal wel behouden. Zarif wil van Maas horen wat Duitsland precies zal doen om de deal te redden. De Iraanse president Hassan Rohani stelde vorige maand een ultimatum en zei dat Iran weer begint met het verrijken van uranium, tenzij de sancties binnen 60 dagen worden opgeheven.