De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif heeft zaterdag het 'unilaterale avonturisme' en de 'terroristische economie' van de VS aangekaart. Dat deed hij op een vergadering van de Beweging van Niet-Gebonden Landen in Caracas.

'De Amerikaanse regering voert een druk uit, die we economisch terrorisme kunnen noemen, om haar niet-legitieme doelen te bereiken', aldus Zarif. Volgens hem 'lijden' Cuba, Syrië, Venezuela en Iran onder dat 'economisch terrorisme', dat door sancties wordt uitgevoerd. Nadat de VS uit het nucleaire akkoord stapten, heeft Washington de sancties tegen Teheran opnieuw verstrengd.

In zijn toespraak voor de lidstaten van de Beweging van Niet-Gebonden Landen wees Zarif ook op het 'extreem unilaterale avonturisme' van de regering van Trump, dat 'de rechtsstaat internationaal ondermijnt'. 'Mijn land loopt voorop in het verzet tegen de nieuwe unilaterale tendensen van de Verenigde Staten', klonk het nog.

Zarif sprak niet over de Britse tanker die door zijn land in beslag is genomen in de Straat van Hormuz. Londen noemde die actie al 'onaanvaardbaar'. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie.

Eerder op de dag had de Iraanse buitenlandminister verzekerd dat de 'actie in de Perzische Golf erin bestaat om het internationaal maritiem recht te laten respecteren'. Hij riep Groot-Brittannië ook op 'om op te houden een hulpmiddel te zijn van het economisch terrorisme van de VS'.