Iran verwerpt aantijgingen van moordcomplot tegen John Bolton

Iran heeft de Amerikaanse beschuldigingen verworpen van een complot om John Bolton, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, te vermoorden.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet woensdag weten dat de 45-jarige Shahram Poursafi, alias Mehdi Rezayi, lid van de Iraanse Revolutionaire Garde, bij verstek is aangeklaagd omdat hij mensen in de VS 300.000 dollar bood om John Bolton, die ook ambassadeur van de VS bij de VN was, te doden. De man wilde volgens de Amerikanen de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani wreken, die in januari 2020 bij een Amerikaanse aanval om het leven is gekomen.

‘Het gaat om ongegronde en belachelijke insinuaties van de kant van de VS om de aandacht af te leiden van hun eigen misdaden,’ zei de woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Nasser Kanaani vrijdag. “De aanklachten zijn ook absurd omdat Bolton een waardeloze politicus is”, aldus nog de woordvoerder.