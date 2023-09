Iran vermindert uraniumproductie, maar hindert internationaal toezicht 

Iran heeft de voorbije maanden de productie van hoogverrijkt uranium teruggeschroefd, maar het land blokkeert tegelijkertijd afspraken die het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) in staat moeten stellen om toezicht te houden op het nucleaire programma, zo meldde IAEA-baas Rafael Grossi maandag.

Iran heeft zijn voorraad uranium met een zuiverheidsgraad van 60 procent het voorbije kwartaal slechts met 13,9 kilogram uitgebreid tot 121,6 kilogram, zo luidt in het nieuwe rapport van het IAEA. Dat is een halvering van de toename in vergelijking met het vorige kwartaal. Volgens experts kan met ongeveer 50 kilogram hoogverrijkt uranium een atoomwapen geproduceerd worden indien het materiaal verrijkt kan worden tot een zuiverheidsgraad van 90 procent.

In een vertrouwelijk rapport maakt Grossi echter ook zijn beklag over het gebrek aan samenwerking van Iran. Zo krijgt het IAEA geen toegang tot de bewakingscamera’s die in mei geïnstalleerd werden. Ook betreurt hij dat Teheran inspecteurs van het agentschap visa heeft geweigerd en geen opheldering heeft verschaft over bepaalde open vragen met betrekking tot nucleaire activiteiten.

De internationale gemeenschap heeft in 2015 met Teheran een akkoord gesloten over het Iraanse nucleaire programma. Dat akkoord moest verhinderen dat het islamitische regime een atoomwapen zou fabriceren, maar sinds de Amerikaanse president Donald Trump in 2018 de terugtrekking uit de deal aankondigde, schendt Teheran stapsgewijs de bepalingen van het akkoord en is het opnieuw begonnen met de productie van hoogverrijkt uranium.