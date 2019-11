Iran heeft opnieuw een bepaling van het nucleair akkoord dat het in 2015 met de internationale gemeenschap sloot overtreden. Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) maandag.

IAEA-topman Cornel Feruta liet de lidstaten weten dat Irans voorraad van zwaar water het afgesproken maximum van 130 ton lichtjes heeft overschreden. Het nucleair akkoord legde de hoeveelheid zwaar water aan banden. De substantie is nodig om reactoren te laten werken die plutoniumafval produceren, dat gebruikt kan worden voor atoomwapens. Toch is Irans overschrijding momenteel louter symbolisch, omdat de noodzakelijke reactor nog niet af is.

De deal wilde voorkomen dat Iran een nucleair wapen ontwikkelt, en in ruil voor de afbouw van de sancties tegen het land. Maar het akkoord zit in woelig vaarwater sinds Washington zich er vorig jaar uit terugtrok en opnieuw sancties oplegde. Als reactie daarop begon Teheran bepalingen uit het akkoord met de voeten te treden.