Iran is van plan om de verrijking van uranium op te schalen tot twintig procent. Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Daarmee schendt het land opnieuw een voorwaarde van de nucleaire deal van 2015, op een moment dat de onderhandelingen in het slop zitten.

Teheran is gradueel gestart met het overtreden van de voorwaarden van het akkoord nadat de Verenigde Staten zich in 2018 unilateraal hadden teruggetrokken uit het verdrag.

In februari is het land gestart met de productie van uranium voor 'onderzoeksdoeleinden'. De bedoeling is om brandstof te produceren om de onderzoeksreactor in Teheran van stroom te voorzien, klinkt het, maar het ging volgens experts om spul dat ook voor wapens zou kunnen gebruikt worden. Nu liet Teheran weten dat het uranium verrijkt zal worden tot twintig procent.

De nieuwe wending komt er op een moment dat de besprekingen over de nucleaire deal en een vernieuwde toetreding van de VS in het slop zijn geraakt.

De nucleaire deal, die in 2015 werd beklonken, had tot doel om te vermijden dat Iran ooit in het bezit van een atoomwapen zou kunnen komen. Het pact werd in 2018 echter getorpedeerd door Donald Trump, die zich unilateraal uit het akkoord terugtrok en Iran opnieuw sancties oplegde. Als tegenzet begon Iran de voorwaarden van het akkoord stapsgewijs te overtreden.

'Onrustwekkend'

Washington bestempelt de nieuwe ontwikkelingen als 'onrustwekkend' en vraagt Iran om met de 'provocaties' te stoppen. 'Het is een nieuwe stap achteruit van de kant van Iran op een moment dat we onze oprechte intentie hebben getoond om opnieuw tot het akkoord toe te treden', verklaarde Ned Price, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook de buitenlandministers van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk drukten dinsdagavond hun 'grote bezorgdheid' over het IAEA-rapport uit.

