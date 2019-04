Het Iraans parlement heeft de Amerikaanse regering ervan beschuldigd het terrorisme te sponsoren. Tegelijkertijd zetten de parlementsleden dinsdag het Amerikaanse centrale commando Centcom, dat de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten stuurt, officieel op een lijst met terreurorganisaties. Het parlement reageerde daarmee op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de Iraanse Revolutionaire Garde op zijn terreurlijst te plaatsen

De afgevaardigden hebben bovendien doodsbedreigingen gescandeerd tegen de VS en Israël en de Revolutionaire Garde als een onlosmakelijk onderdeel van de Republiek Iran omschreven. Dat meldde de staatszender IRIB. De Revolutionaire Garde vormt de elite-eenheid van de strijdkrachten in Iran en steekt met kop en schouders uit boven het klassieke leger. Trump noemde de Garde 'het belangrijkste instrument van de Iraanse regering om hun wereldwijde terroristische campagne te sturen en uit te voeren.'

President Hassan Rohani noemde de Amerikaanse beslissing absurd. Naar zijn mening zou zonder de inzet van de Iraanse Garde ten minste twee landen in de regio - Irak en Syrië - in handen zijn gevallen van de terroristische organisatie Islamitische Staat. De opperste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, sprak over een 'apentheater'. De bevelvoerder van de Garde, Mohamed Ali Jafari, noemde Trumps beslissing 'gewoon kinderachtig en ineffectief'.

Ondanks alle slogans en tegenmaatregelen wil de regering-Rohani volgens analisten een escalatie van de spanningen of een militair conflict met de VS vermijden. Aanleiding is de acute economische crisis vanwege de Amerikaanse sancties. Maar de hardliners in Iran zien het compleet anders.

Via hun spreekbuis, de krant Kayhan, eisen ze niet alleen dat Iran zich terugtrekt uit de nucleaire deal van 2015. Ze willen als tegenmaatregel onder andere ook een blokkering van de Straat van Hormoez in de Perzische Golf, de zeeweg voor bijna een derde van de wereldwijde olie-export.