Nadat de VS zich hebben teruggetrokken uit het internationaal akkoord over het Iraanse atoomprogramma, is nu ook Teheran van plan zich 'gedeeltelijk' uit de overeenkomst terug te trekken, melden Iraanse media.

De Iraanse persbureaus Isna en Tasnim melden dat president Hassan Rohani een en ander woensdagavond (plaatselijke tijd) zal bekendmaken in een rechtstreeks interview met de staatszender IRIB.

De datum is bewust gekozen, omdat het woensdag precies een jaar is na de Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord.

Tegenmaatregelen

De aankondiging gaat over twee delen van het atoomakkoord, aldus beide persbureaus die geen verdere details gaven. Wel verduidelijkte Isna dat het om de 'eerste etappe' gaat van een 'gradueel plan van tegenmaatregelen' tegen de Amerikaanse uitstap en het falen van de Europeanen om zich te houden aan hun engagementen.

Het kabinet van de president heeft de berichten nog niet bevestigd.

Er zijn in Teheran al langer berichten over een 'gedeeltelijke terugtrekking' uit het nucleair akkoord, maar waarover het precies gaat, bleef in het ongewisse. Rohani zou dat in het vraaggesprek verduidelijken.

Akkoord Iran heeft zich in het akkoord van Wenen (2015) met de vijf vetoleden van de VN en Duitsland geëngageerd om zijn atoomprogramma drastisch in te krimpen en inspecties door het internationaal atoombureau IAEA toe te laten. In ruil wilde de internationale gemeenschap de sancties tegen het land opheffen. Maar vorig jaar trok Washington zich eenzijdig uit de overeenkomst terug. De VS voerden ook nieuwe en hardere sancties in die het land in een acute economische crisis hebben gestort. Sindsdien dreigt Teheran met een uitstap uit het akkoord en met opnieuw onbegrensde verrijking van uranium.

Waarschuwing

Intussen hebben de Verenigde Staten een vliegdekschip en een bommenwerper naar het Midden-Oosten gestuurd om een 'duidelijke en niet mis te verstane boodschap' te geven aan Iran. Dat maakte de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton bekend.

Volgens Bolton is het inzetten van de USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group een antwoord op 'een aantal verontrustende en escalerende indicaties en waarschuwingen'.

'Het doel van de opstelling is om een duidelijke en niet mis te verstane boodschap te geven aan het Iraanse regime dat elke aanval tegen de belangen van de Verenigde Staten of een van hun bondgenoten beantwoord zal worden met meedogenloos geweld', verduidelijkte Bolton in een statement. "De Verenigde Staten zoeken geen oorlog met het Iraanse regime, maar we zijn volledig voorbereid om te reageren op elke aanval.'