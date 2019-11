Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft Iran opnieuw enkele bepalingen van het nucleair akkoord dat het in 2015 met de internationale gemeenschap gesloten heeft, met de voeten getreden.

Zo schrijft het IAEA dat Iran weer uranium is beginnen te verrijken in zijn ondergrondse site in Fordow, wat door het akkoord expliciet verboden wordt. Ook heeft Iran zijn voorraad verrijkt uranium verder aangevuld, waardoor het nu haast over dubbel zoveel laag-verrijkt uranium beschikt als toegelaten.

Teheran maakte zaterdag al bekend dat het opnieuw uranium zou gaan verrijken in Fordow, iets dat nu ook is vastgesteld door de inspecteurs van het IAEA. Dat agentschap controleert nauwgezet de naleving van het nucleair akkoord dat vier jaar geleden ondertekend werd door Iran, de VS, China, Rusland, het VK, Frankrijk, Duitsland en de EU.

Echter, sinds de VS zich vorig jaar uit het akkoord teruggetrokken heeft, is Iran steeds meer bepalingen van het akkoord gaan overtreden. De voorraad laag-verrijkt uranium die Iran heeft aangelegd - en die in theorie kan worden aangewend voor de productie van nucleaire wapens - bedraagt momenteel het equivalent van 551 kilogram, terwijl volgens het akkoord slechts 300 kg is toegestaan.

In een mededeling zeggen de Europese ondertekenaars van het akkoord - de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en het VK en EU-Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini - dat ze door de ontwikkelingen 'extreem bezorgd' zijn. Wat Iran doet, heeft mogelijk verstrekkende gevolgen op het vlak van proliferatie, luidt het. 'We roepen Iran op terug te komen op alle maatregelen die tegen het akkoord ingaan.'