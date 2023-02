Iran: Leerlingen vergiftigd om meisjesscholen te sluiten

In scholen in de Iraanse stad Qom zijn de voorbije maanden honderden leerlingen vergiftigd. Doel van de vergiftiging is om de meisjesscholen te dwingen om te sluiten. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten zondag bevestigd.

Sinds eind november komen er berichten uit het centraal gelegen Qom over meisjes van ongeveer tien jaar die via de luchtwegen vergiftigd zijn. Verschillende meisjes moesten voor een korte tijd opgenomen worden in het ziekenhuis. De ouders van de meisjes hebben op 14 februari actie gevoerd om ‘uitleg te vragen’ aan de autoriteiten, zo meldt het officiële agentschap Irna. De dag nadien heeft een regeringswoordvoerder aangegeven dat “de ministeries van Inlichtingen en Onderwijs samenwerken” om de bron van de vergiftiging op te sporen.

Naar aanleiding van dat onderzoek geeft een viceminister van Volksgezondheid nu toe dat er sprake is van kwaad opzet. ‘Het is gebleken dat sommige individuen willen dat alle scholen, in het bijzonder de meisjesscholen, worden gesloten’, zo zegt viceminister Youness Panahi. Voorlopig is er nog niemand aangehouden.

De vergifitiging zou chemisch van aard zijn. De gebruikte chemische stoffen zouden niet-militair van aard zijn en zouden ook niet besmettelijk of overdraagbaar zijn, zo zei Panahi nog, zonder verdere verduidelijkingen. De vergiftigingszaak duikt op tegen de achtergrond van de protesten sinds de dood van Mahsa Amini, die op 16 september overleed nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie.