Iran heeft officieel aangekondigd dat het 'sommige' van 'zijn engagementen' in het kader van het internationale atoomakkoord van 2015 zal opschorten. De beslissing is woensdagochtend in Teheran overgemaakt aan de ambassadeurs van de landen die nog deel uitmaken van het akkoord, zo meldde het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag in een communiqué.

Exact een jaar nadat de Verenigde Staten unilateraal uit de deal stapten en hun sancties tegen Iran herinvoerden, heeft Teheran aan de andere landen die het pact wel nog respecteren "60 dagen" de tijd gegeven om "hun toezeggingen binnen de olie- en bankensector operationeel te maken". Gebeurt dat niet, dan dreigt Iran ermee om ook andere verplichtingen niet langer na te komen. De beslissing is woensdagochtend in Teheran overgemaakt aan de ambassadeurs van de landen die nog deel uitmaken van het akkoord, zo meldde het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag in een communiqué. Het gaat om de diplomatieke vertegenwoordigers van Duitsland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.

Eerder liet Teheran al weten dat het zich genoodzaakt ziet "zijn verplichtingen geleidelijk aan te verminderen" aangezien de andere partij zich niet aan de verplichtingen hield. Een eerste fase van de reducering wordt deze week al ingeleid, een tweede fase zou over twee maanden kunnen beginnen, indien de uitvoering van het akkoord dan nog niet heeft plaatsgevonden, zo klonk het dinsdag.

Iraans president Hassan Rohani zei dat de Europese Unie haar economische beloftes ten aanzien van Iran niet is nagekomen. 'De Europese Unie is goed met woorden, maar niet in daden', zei Rohani op een persconferentie. 'Hoewel we voor vrede zijn, zullen we ons niet door pesterijen laten doen. We hopen dat de nucleaire deal beter wordt nageleefd', klonk het nog.

Het nucleair akkoord van Wenen werd in juli 2015 afgesloten. De overeenkomst moest het Iran met strenge internationale controles onmogelijk maken om kernwapens te ontwikkelen. In ruil stelde het Westen een versoepeling van de sancties en een normalisering van de handelsbetrekkingen in het vooruitzicht. Volgens het International Atoomagentschap heeft Iran zich sinds januari 2016 aan de deal gehouden en is er geen enkele schending van de voorwaarden vastgesteld. De Verenigde Staten stapten begin mei 2018 eenzijdig uit het internationaal akkoord.