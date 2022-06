Iran kondigt exploitatie nieuwe centrifuges voor verrijking van uranium aan

Iran heeft na een resolutie van het Internationale Atoomagentschap (IAEA) tegen het land de exploitatie van nieuwe centrifuges voor de verrijking van uranium aangekondigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran bestempelde de resolutie donderdag als ‘politiek, niet constructief en incorrect’.

De Raad van Gouverneurs van het IAEA riep Iran woensdag op tot volledige medewerking met de inspecteurs van het Atoomagentschap. Van de 35 landen in het gremium stemden volgens diplomaten alleen China en Rusland tegen. De Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hadden het ontwerp van resolutie ingediend.

Het IAEA had er eerder al voor gewaarschuwd dat Iran nog slechts enkele weken nodig heeft om materiaal voor een atoombom te bouwen. Teheran herhaalt altijd opnieuw dat het nucleaire technologie alleen voor vreedzame doeleinden wil gebruiken.

Er wordt in Wenen al maanden opnieuw onderhandeld over het Iraanse atoomprogramma. Het diplomatieke proces om de nucleaire deal met Iran uit 2015 weer op de rails te krijgen, zit echter in het slop. Een nieuwe inperking van het nucleaire programma is zo goed als in kannen en kruiken, maar Washington en Teheran blijven het oneens over de opheffing van de Amerikaanse sancties.

De nucleaire deal uit 2015 moest verhinderen dat Teheran een kernbom vervaardigt. In ruil werden de verstikkende sancties tegen het islamitische regime opgeheven. Maar in 2018 kwam de overeenkomst op losse schroeven te staan, nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig had beslist om de VS terug te trekken uit het akkoord. Hij voerde toen ook de sancties tegen Iran opnieuw in. Als reactie heeft Teheran zich geleidelijk aan onttrokken van zijn engagementen.