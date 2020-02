Iran is bereid alle of een deel van de maatregelen die het heeft genomen om zich terug te trekken uit de nucleaire deal ongedaan te maken, maar alleen als Europa 'aanzienlijke' economische voordelen biedt.

Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif vrijdag verklaard in München.

In 2015 bereikten de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties plus Duitsland en de Europese Unie met Iran een akkoord omtrent de nucleaire activiteiten van de islamitische republiek. In 2018 stapte Washington unilateraal uit het akkoord, waarna Teheran de regels niet meer strikt begon te volgen.

Nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak hadden uitgeschakeld, liet Teheran in januari weten zich helemaal niet meer te zullen houden aan de bepalingen van het akkoord.

Op de veiligheidsconferentie in München verklaarde Zarif dat Iran onder bepaalde voorwaarden kan instemmen met een striktere toepassing van de overeenkomst. Iran zou de maatregelen om uit de overeenkomst te stappen kunnen 'vertragen of terugdraaien' afhankelijk van wat Europa doet, aldus Zarif.

