Iran houdt zich aan nucleair akkoord

Iran houdt zich aan de afspraken over zijn voorraad verrijkt uranium en zijn capaciteit om dat materiaal te produceren. Dat meldt IAEA maandag in Wenen.

Het nucleair akkoord met de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China steekt de nucleaire activiteiten van Teheran in een strak keurslijf om te garanderen dat die vreedzaam blijven. Het Westen beloofde in ruil de economische sancties tegen het land op te heffen.

In mei trok de Amerikaanse president Donald Trump de VS terug uit de deal en sindsdien legde hij geleidelijk opnieuw sancties op. Zo is sinds vorige week het embargo tegen de Iraanse oliesector, die cruciaal is voor het land, opnieuw van kracht.

De inspecteurs van IAEA krijgen van Iran de volledige toegang, schrijft topman Yukiya Amano in een document. Toch herhaalde Amano zijn oproep tot 'tijdige en proactieve samenwerking', waaruit kan blijken dat er momenten zijn geweest waarbij IAEA sneller en betere toegang had willen krijgen.