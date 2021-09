Na een maand onderbreking zijn de commerciële vluchten tussen Iran en Afghanistan hernomen. De eerste vlucht was van de Iraanse maatschappij Mahan Air en vloog van Machhad in Iran naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

'Vandaag (woensdag, nvdr.) heeft Mahan Air passagiers vervoerd tussen Machhad en de luchthaven van Kaboel', aldus het Iraanse persagentschap Fars. 'Momenteel keert het lijnvliegtuig terug naar Machhad met passagiers.' De Iraanse burgerluchtvaart onderbrak de vluchten naar Kaboel op 16 augustus, voor veiligheidsredenen, de dag nadat de taliban opnieuw aan de macht waren gekomen in Afghanistan.

Daarvoor verzekerde de luchtvaartmaatschappij twee vluchten per week tussen beide steden. Mahan Air is de op één na grootste maatschappij na de openbare maatschappij Iran Air. Mahan Air staat op de zwarte lijst van de VS. Volgens het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR zijn er meer dan 3,46 miljoen Afghanen, vooral vluchtelingen, aanwezig in Iran.

