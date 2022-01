De Iraanse president Ebrahim Raisi wil dat de gewezen Amerikaanse president Donald Trump en andere verantwoordelijken terechtstaan voor de dood van generaal Qassem Soleimani, exact twee jaar geleden. Wanneer dat niet gebeurt, kunnen er wraakacties volgen, zo luidt de dreigende taal maandag.

Op 3 januari 2020 had het Amerikaanse leger op bevel van president Donald Trump in de buurt van de luchthaven van Bagdad met een raketaanval de Iraanse generaal Soleimani en de invloedrijke Iraakse militieleider Aboe Mahdi al-Moehandis geliquideerd. Soleimani was aanvoerder van de al-Qoeds Brigades die deel uitmaken van een elite-eenheid van het Iraanse leger. Hij coördineerde de activiteiten van Iran-getrouwe milities in Irak en andere landen.

De tweede verjaardag van de dood van Soleimani is maandag een belangrijk politiek onderwerp in Teheran. President Raisi heeft daarbij beklemtoond dat Iran gerechtigheid eist. Er moet volgens hem een 'eerlijk proces' komen waar onder meer Trump, de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en andere Amerikaanse verantwoordelijken terechtstaan voor de 'afschuwelijke misdaad'.

'Als dat niet gebeurt, en dit zeg ik aan alle Amerikaanse staatslieden, twijfel er dan niet aan dat de hand van de wraak uit de mouw van de moslimgemeenschap zal komen', vervolgt de president.

Raisi stelde ook de huidige Amerikaanse regering verantwoordelijk. 'De terreuraanslag werd op een georganiseerde wijze georkestreerd en uitgevoerd door de toenmalige regering van de VS, waarvoor het huidige Witte Huis nu verantwoordelijk is.'

Op de Iraanse staatstelevisie zijn ook beelden te zien van een ceremonie die in Teheran wordt gehouden om Soleimani te herdenken.

Zondag had Iran het hoofd van de Algemene Vergadering van de VN al opgeroepen tot een resolutie waarin de moord op Soleimani wordt veroordeeld.

