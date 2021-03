Iran zal Israëlische aanvallen op zijn nucleaire installaties mogelijk vergelden met de verwoesting van Tel Aviv en Haifa, zo dreigde de Iraanse minister van Defensie generaal Amir Hatami zondag in een toespraak.

De generaal zei volgens persbureau ISNA dat 'leiders van het zionistische regime (Israël) recent weer dreigementen richting Iran hebben geuit' die zouden wijzen op aanvallen op nucleaire installaties van Iran. Volgens Hatami heeft hij al de opdracht van de Iraanse leiding om meteen terug te slaan met de bombardementen van de twee kustplaatsen als er zo'n Israëlische aanval zou komen.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz zei donderdag in een vraaggesprek dat Israël op eigen houtje Iraanse nucleaire doelen aanvalt als de wereld het nucleaire programma van Iran niet stopt. Hij zei dat de aanvalsplannen zijn geactualiseerd en er doelwitten zijn geselecteerd die kunnen worden aangevallen om de ontwikkeling van het Iraanse kernwapenprogramma te stoppen.

Israël en de Verenigde Staten hebben beide nucleaire wapens en beschuldigen Iran er al heel lang van kernwapens te willen maken. Iran heeft dat altijd tegengesproken en stelt kernenergie nodig te hebben om in de energiebehoefte te voorzien en meer olie te kunnen exporteren. Het plan om dat te doen, stamt al uit de jaren zestig, toen Iran met hulp van de VS aan zijn nucleaire programma begon.

