Het Iraanse regime heeft Washington er zaterdag nogmaals voor gewaarschuwd dat elke aanval op zijn grondgebied verwoestende gevolgen zal hebben voor de Amerikaanse belangen in de regio.

'Een kogel afvuren op Iran zal de belangen van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten in de regio ernstig schaden', aldus brigadegeneraal Abolfazl Shekarchi, woordvoerder van de Iraanse legertop, in een interview met het aan de Iraanse Revolutionaire Garde gelieerde persagentschap Tasnim. 'Vandaag is de situatie in de regio in het voordeel van Iran', zei Shekarchi.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag aan een aanval op Iran last minute geannuleerd te hebben, om een zware menselijke balans te vermijden. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken toonde zich niet bepaald onder de indruk van Trumps late annulering.

'Dat speelt geen rol', zei Abbas Mousavi. 'Het enige wat een rol speelt is dat we geen schendingen van onze grenzen tolereren en consistent antwoorden op elk gevaar.' Trump bleef vrijdag verder dreigen met represailles tegen Teheran omdat Iran een dag eerder een Amerikaanse drone had neergeschoten - volgens Washington vloog die drone boven internationale wateren, volgens Teheran boven Iraans grondgebied.