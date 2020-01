Iran heeft in de nacht van dinsdag zeker vijftien raketten afgevuurd op twee militaire basissen in het noorden en westen van Irak, waar onder meer Amerikaanse troepen gestationeerd zijn.

Het Pentagon bevestigt dat de aanval is ingezet door Iran, nadat een Iraans televisiestation eerder al suggereerde dat het ging om een vergelding van Teheran na de moord op generaal Qassem Soleimani bij een Amerikaanse aanval in Bagdad.

'Het is duidelijk dat deze raketten vanuit Iran zijn gelanceerd', zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een verklaring. 'We zijn de schade aan het inventariseren.' Volgens het Pentagon waren de Amerikaanse basissen in Irak al in de hoogste staat van paraatheid. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

In een eerste reactie schrijft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagavond op Twitter dat de schade nog wordt geïnventariseerd, maar dat 'tot nu toe alles goed' is. Trump belooft woensdagochtend een uitgebreidere verklaring te geven.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Trump beloofde eerder wraak te nemen als Iran Amerikaanse doelwitten zou treffen. In een tweet wees hij erop dat Amerika voor 2 biljoen dollar aan wapens in huis heeft, en dat het land 'die prachtige nieuwe uitrusting' naar Iran zou sturen als een Amerikaanse basis werd aangevallen.

Democratisch leider Nancy Pelosi zegt de situatie in de gaten te houden. 'We moeten de veiligheid van onze militairen garanderen, ook door de eindeloze provocaties van deze regering te beëindigen en te eisen dat Iran zijn geweld staakt. Amerika en de wereld kunnen zich geen oorlog veroorloven.'

Op Twitter schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif dat de aanval een 'proportionele' reactie is op de droneaanval die Soleimani doodde. 'We zijn niet uit op escalatie of oorlog, maar zullen onszelf verdedigen tegen aggressie', aldus Zarif.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

De aanval komt 24 uur nadat de Verenigde Staten naar eigen zeggen per ongeluk de voorbereidingen aangekondigd hadden van een terugtrekking van de troepen uit Irak. Dat was dan weer het gevolg van de resolutie die het Iraakse parlement had aangenomen waarin aan de Iraakse regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten.

De olieprijzen zijn met meer dan 4,5 procent gestegen na de raketaanval. De Amerikaanse olieprijs steeg tot net iets boven 65 dollar per vat. Kort na het bekend worden van de beschietingen daalden de beurzen in de Verenigde Staten en Japan met ruim een procent.

