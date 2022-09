Iran biedt zich aan als energieleverancier Europa

Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en een mogelijk tekort aan gas deze winter heeft Iran zich aangeboden als energieleverancier voor Europa. ‘Wij hebben zoals bekend de nodige gasreserves alsook het potentieel en kunnen daarom de behoeften van Europa in dit verband dekken’, verklaarde woordvoerder Nasser Kanaani van het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Iran beschikt over de tweede grootste gasvoorraden ter wereld en kwam als potentieel leverancier van Europa al eerder in beeld. Waarnemers menen echter dat het land wegens de vraag in eigen land nauwelijks speelruimte voor export heeft. Ook Kanaani erkende dat er de voorbije jaren als gevolg van de Amerikaanse sancties technische problemen opdoken bij het gastransport, maar die zijn intussen van de baan en Iran ondervindt volgens de zegsman geen belemmeringen meer.

Aan het Iraanse aanbod is een grote voorwaarde gekoppeld: de herneming van het internationale akkoord over het Iraanse nucleaire programma en dan vooral de opheffing van de Amerikaanse economische sancties. Iran en zes verdragspartners – China, Rusland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten – onderhandelen momenteel over een herlancering van het akkoord uit 2015 dat moet vermijden dat Iran atoomwapens ontwikkelt.

Een deal is er nog niet, maar Kanaani toonde zich maandag optimistisch dat dit op korte termijn mogelijk kan zijn.