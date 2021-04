Iran beschuldigt Israël ervan achter de aanslag te zitten op de belangrijke Iraanse nucleaire installatie in Natanz en belooft zich te zullen wreken.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat het "zionistische regime", waarmee hij doelde op de Israëliërs, zich probeerde te wreken op het Iraanse volk, "voor het geduld en de wijsheid die het toonde (wachtend op) het opheffen van de sancties".

De Iraanse organisatie voor atoomenergie meldde zondag dat de nucleaire installatie in Natanz, waar uranium wordt verrijkt, het doelwit was van "antinucleair terrorisme".

Israël sprak zich voorlopig nog niet uit over de aanslag.

'Antinucleair terrorisme'

Israël heeft een rol gespeeld in de terreuraanslag op de belangrijke Iraanse nucleaire installatie in Natanz. Dat zeggen functionarissen van de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendienst, zo schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. Volgens hen is de schade aan de nucleaire installatie zo groot dat het zeker negen maanden kan duren voordat de uraniumproductie weer hersteld is.

De Iraanse organisatie voor atoomenergie meldde zondag dat de nucleaire installatie in Natanz, waar uranium wordt verrijkt, het doelwit was van 'antinucleair terrorisme'. Twee anonieme functionarissen zeggen tegen The New York Times dat de schade is veroorzaakt door 'een grote explosie die de interne energiesystemen compleet heeft verwoest'. De energiesystemen zijn bedoeld om de ondergrondse centrifuges die uranium verrijken, aan te voeren.

Eerder op zondag was er nog sprake van een ongeluk in de ondergrondse kerninstallatie van Natanz. Het atoomagentschap sprak van een stroomstoring. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

De nucleaire site van Natanz is een van de belangrijkste sites van het Iraanse nucleaire programma. In de fabriek waren zaterdag pas nieuwe kerncentrifuges geopend. Die stellen Iran in staat om uranium sneller en in grotere hoeveelheden te produceren, hoewel dat ingaat tegen het nucleair akkoord.

Dat akkoord werd in 2015 gesloten tussen Iran, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en de Europese Unie om het Iraanse atoomprogramma aan banden te leggen. In 2018 bliezen de Verenigde Staten onder president Donald Trump de deal echter eenzijdig op en voerden ze weer sancties in tegen Iran. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft al gezegd dat hij opnieuw wil toetreden tot het akkoord dat er onder president Barack Obama kwam.

Het is niet duidelijk in hoeverre de VS van tevoren op de hoogte waren van de aanslag op de nucleaire installatie in Natanz. De aanval vond plaats op dezelfde dag dat de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd J. Austin III, op bezoek was in Israël, dat niet achter de plannen van Biden staat om het nucleaire verdrag nieuw leven in te blazen.

'Nederlaag'

'De Iraanse islamitische republiek, die deze vergeefse daad veroordeelt, benadrukt dat het belangrijk is dat de internationale gemeenschap en het Internationaal Atoomenergieagentschap het hoofd bieden aan antinucleair terrorisme', aldus het hoofd van het Iraans atoomenergieagentschap OIEA, Ali-Akbar Salehi, in de mededeling.

Daarnaast toont de aanval 'de nederlaag van de tegenstanders van de industriële en politieke vooruitgang van het land die een schitterende ontwikkeling van de nucleaire industrie willen tegenhouden', aldus de OIEA-chef.

Salehi beloofde zondag ook dat zijn land 'op een ernstige manier de uitbreiding van de nucleaire technologie zal voortzetten en zich ook zal inspannen om de sancties te laten opheffen, om zo de plannen van de daders van deze terreurdaad tegen te werken'.

