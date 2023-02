Iran beschuldigt Israël officieel van droneaanval

Iran beschuldigt Israël nu officieel van de droneaanval, die tijdens het weekend werd uitgevoerd op een raketfabriek in Isfahan. Iran geeft aan dat het ‘zich het legitieme en inherente recht voorbehoudt om terug te slaan’.

In een brief aan de Verenigde Naties zegt de Iraanse gezant aan de VN, Amir Saeid Iravani dat ‘voorlopig onderzoek uitwijst dat Israël verantwoordelijk is voor de aanval op de dronefabriek.’ Teheran geeft aan dat er geen slachtoffers zijn gevallen of ernstige schade is geleden.

Voorlopig zijn er nog maar weinig details bekend over de aanval, die om 11u30 zaterdagavond plaatsvond. Het Iraanse Ministerie van Defensie beschrijft dat er drie drones werden afgevuurd op de raketfabriek. De Iraanse defensie kon twee daarvan neerschieten. Een derde drone wist het gebouw te raken, wat slechts ‘minieme schade’ toebracht aan het gebouw.