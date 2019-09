Iran bereid verbintenissen van nucleair akkoord van 2015 verder af bouwen

De Iraanse president Hassan Rohani heeft woensdag verzekerd dat de Amerikaanse "oorlogszucht" zal falen, en gewaarschuwd dat zijn land bereid is zijn verbintenissen in het kader van het internationale akkoord van 2015 over zijn nucleaire programma verder af te bouwen.

'De Amerikanen moeten begrijpen dat oorlogszucht niet in hun voordeel speelt (...) en dat men dat pad moet verlaten', zei Rohani op een vergadering met zijn kabinet, volgens de Twitter-account van de regering. 'De vijand heeft maximale druk op ons gezet. Ons antwoord is dat we die weerstaan en de druk het hoofd bieden', aldus de Iraanse president. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn opgelopen sinds Washington zich in mei 2018 terugtrok uit het nucleaire akkoord met Teheran, dat Iran wil verhinderen een atoomwapen te ontwikkelen. President Donald Trump vond de tekst te te laks. Washington voerde daarna weer draconische sancties in die de Iraanse economie verstikken. Als reactie stapt Teheran geleidelijk af van de verbintenissen die het aanging krachtens het akkoord van 2015. Woensdag zei Rohani dat zijn land het pact enkel wil naleven als ook de Verenigde Staten dat doen. Teheran zal zich geleidelijk aan uit het akkoord blijven terugtrekken 'als dat essentieel en nodig is voor de toekomst' van het land, aldus de Iraanse president.