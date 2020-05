Iran heeft zondag herhaald dat het bereid is tot een gevangenenruil met de Verenigde Staten en dat 'zonder voorwaarden'. De bal ligt volgens Teheran in het kamp van Washington.

Iran had in december, na de vrijlating van een Amerikaanse gedetineerde die in Iran zat opgesloten in ruil voor een Iraanse gevangene, al aangegeven dat het een nieuwe gevangenenruil met de Verenigde Staten wel zag zitten.

'De bereidheid is er om onvoorwaardelijk alle gevangenen (...) uit te wisselen, maar de Amerikaanse regering heeft tot hiertoe geweigerd om te reageren', citeerde het persagentschap Isna zondag regeringswoordvoerder Ali Rabii. Volgens Rabii werd Washington op de hoogte gebracht van het aanbod.

De Amerikaanse autoriteiten wilden aan het Franse persagentschap AFP niet bevestigen noch ontkennen dat er gesprekken zouden lopen over een gevangenenruil.

