Het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om het Israëlisch-Palestijnse conflict te regelen, is een samenzwering die het bestaan van de volledige Islamitische wereld bedreigt. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

Iran sluit zich daarmee aan bij verschillende andere Arabische landen die het plan afwijzen. Het plan van Trump voorziet in de oprichting van een Palestijnse staat met een beperkt gebied en beperkte soevereiniteit en autoriteit. De Amerikaanse president stelde dinsdag ter regeling van het Israëlisch-Palestijns conflict een 'realistische tweestatenoplossing' voor en gewaagde daarbij van een 'historische doorbraak'. De geboorte van een Palestijnse staat is echter afhankelijk van een 'duidelijke verwerping van terrorisme', terwijl Jeruzalem de 'ondeelbare hoofdstad van Israël' is.

