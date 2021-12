Irak heeft nog eens honderden migranten teruggebracht vanuit Wit-Rusland, waar ze gestrand waren. Een vliegtuig van Iraqi Airways vertrok zaterdag uit de hoofdstad Minsk naar Erbil, zo meldde de Wit-Russische luchthaven op haar website. Aan boord van de Boeing 747-400 zaten 419 mensen, onder wie vier kinderen.

De voorbije weken keerden volgens Wit-Russische bronnen al 2.000 migranten naar huis terug. Toch zitten nog veel mensen in een noodopvangcentrum in Bruzgi aan de Poolse grens. Het staatspersbureau Belta verspreidde zaterdag foto's vanuit het opvangcentrum waarop kinderen in de sneeuw te zien zijn die affiches dragen waarop paus Franciscus om hulp gevraagd wordt. Volgens de Poolse grenswacht waren er vrijdag 62 pogingen om de grens met de Europese Unie over te steken. Vier mensen werden opgepakt, zo maakte de grenswacht op Twitter bekend.

