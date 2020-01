De voorzitter van het Iraakse parlement heeft 'een Iraanse schending van de Iraakse soevereiniteit' veroordeeld. Hij reageert daarmee op de 22 raketten die Iran afvuurde op Iraakse basissen waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd, als vergelding voor de moord door Washington op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad.

'We bevestigen onze absolute weigering dat de conflictpartijen de Iraakse arena gebruiken om hun rekeningen te vereffenen', zei Mohammed al-Halbousi in een mededeling.

De parlementsvoorzitter was vroeger gouverneur van de soennitische provincie Anbar, waar de basis Ayn al Asad dinsdagnacht door zeventien Iraanse raketten werd getroffen volgens het Iraakse leger.

Ook de Iraakse president Barham Saleh veroordeelde andermaal 'de herhaaldelijke schendingen van de Iraakse soevereiniteit'. Saleh weigert dat Irak 'in een slagveld voor de conflictpartijen veranderd wordt'.

Reacties

Syrië verdedigde de raketaanval van zijn Iraanse bondgenoot op de Iraakse legerbasissen. 'De Verenigde Staten zouden moeten leren afstappen van het onderwerpen van anderen en het proberen opleggen van hun hegemonie en van de Amerikaanse wil', zei een bron bij het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken volgens het persbureau SANA.

De Britse premier Johnson riep Teheran woensdag tot een 'dringende de-escalatie' op en veroordeelde de Iraanse aanvallen op de basissen van de coalitie in Irak.

Hij verdedigde de moord door Washington op Qassem Soleimani, die 'bloed van Britse troepen op zijn handen had'. 'Iran mag deze onvoorzichtige en gevaarlijke aanvallen niet herhalen en zou veeleer aan een dringende de-escalatie moeten werken', zei de premier voor het parlement. Hij bevestigde dat aan Amerikaanse en Britse zijde geen slachtoffers vielen.

Een Noorse ngo die humanitaire hulp verleent, waarschuwde dat de aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran de hulpverstrekking aan miljoenen vluchtelingen dreigde te bemoeilijken. 'Tientallen miljoenen mensen in het Midden-Oosten hebben humanitaire bijstand nodig. De meeste van hen zijn al ontheemd door conflicten', zei Jan Egeland, secretaris-generaal van de Norwegian Refugee Council.

De organisatie waarschuwde dat een groot conflict dodelijk zou zijn voor de hulpverleningsroutes.

