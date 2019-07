Vijf gewapende schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde hebben woensdag zonder succes geprobeerd om beslag te leggen op een Britse olietanker in de Golf. Dat meldt CNN onder aanhaling van 'twee Amerikaanse functionarissen met directe kennis van het incident'.

De tanker voer de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie, binnen toen hij werd benaderd door Iraanse schepen, aldus CNN. De Iraniërs droegen de tanker op om van traject te veranderen en in Iraanse territoriale wateren te stoppen. Een Brits marineschip dat de tanker begeleidde, richtte daarop zijn wapens op de Iraanse boten en beval hen om weg te varen, wat ze ook deden, luidde het. Het hele voorval werd gefilmd door een Amerikaans vliegtuig.

Groot-Brittannië hield vorige week samen met de lokale autoriteiten een Iraanse olietanker tegen in Gibraltar. Er werd vermoed dat die tanker olie ging leveren in Syrië, wat betekent dat EU-sancties overtreden zouden worden. De actie zorgde voor een diplomatieke rel tussen Groot-Brittannië en Iran en Teheran riep onder meer de Britse ambassadeur in Iran op het matje. De Iraanse president Hassan Rohani waarschuwde Londen woensdag ook nog voor de 'gevolgen' van de Britse demarche.