De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vrijdag gemeld dat ze een Britse olietanker, de Stena Impero, in beslag heeft genomen in de Straat van Hormuz. Mogelijk zijn er zelfs twee tankers gekaapt.

De Stena Impero werd door de zeemacht van de Garde aan de ketting gelegd wegens 'niet-naleving van het internationale zeerecht', 'op verzoek van de haven- en maritieme autoriteit van de provincie Hormozgan', zo staat in een mededeling op Sepahnews, de website van de Revolutionaire Garde.

De eigenaar van het schip bevestigt dat de Stena Impero rond 13 uur Belgische tijd door 'kleine bootjes en een helikopter' werd benaderd en dat de tanker momenteel richting Iran vaart. Er is geen contact meer mogelijk met het schip, dat 23 bemanningsleden telt.

Later doken er berichten op van een tweede tanker die plots van zijn koers was afgeweken, de Mesdar. Amerikaanse bronnen stellen aan nieuwszender CNN dat ook dat schip in beslag is genomen, maar dat is nog niet door Iran zelf bevestigd.

De Verenigde Staten verwijten Iran een escalerend gedrag tegenover Groot-Brittannië. 'Dit is de tweede keer in iets meer dan een week dat het Verenigde Koninkrijk het doelwit van escalerend geweld is door het Iraanse bewind', zei Garrett Marquis, een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van de VS.

'De VS zullen met hun bondgenoten en partners blijven samenwerken om onze veiligheid en belangen te verdedigen tegen het kwaadaardige gedrag van Iran', voegde de woordvoerder eraan toe. De Britse overheid zegt 'extreem verontrust' te zijn over 'de onaanvaardbare inbeslagnames' van de schepen.

De spanningen in de Straat van Hormuz, een cruciale route voor olietransport, lopen al een tijdje op. Eerder deze maand namen de Britten een Iraanse tanker in beslag voor de kust van Gibraltar omdat ze vermoedden dat de tanker olie wou leveren aan Syrië.