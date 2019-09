Iraanse president zoekt bij VN steun tegen Washington

Voor hij in het vliegtuig stapte naar New York om daar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) bij te wonen, heeft de Iraanse president Hassan Rohani maandag gezegd dat hij bij de volkerenorganisatie in New York steun zal zoeken tegen de 'wrede' druk van de Verenigde Staten (VS).

