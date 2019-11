Iran heeft een groot nieuw olieveld ontdekt, waarin voldoende olie zit voor 53 miljard vaten. Dat heeft de Iraanse president Hassan Rohani meegedeeld.

Rohani deed de aankondiging live op televisie. Het nieuwe olieveld, dat Irans reserve van 150 miljard vaten met een derde kan doen toenemen, bevindt zich in de Zuid-Iraanse provincie Khuzestan, dicht bij de bestaande olie-installaties.

'Ik zeg aan het Witte Huis dat wanneer jullie de verkoop van Iraanse olie sanctioneerden, de arbeiders en ingenieurs van het land erin geslaagd zijn 53 miljard vaten te ontdekken', zei Rohani volgens het nieuwsagentschap Fars. De Iraanse president verwees daarmee naar de Amerikaanse sancties als gevolg van Irans nucleaire programma.

Het nieuwe veld is naar verluidt 2.400 kilometer groot en 80 meter diep. Wereldwijd zijn er meer dan 40.000 olievelden, waarvan de grootste het Ghawarveld in Saudi-Arabië en het Burganveld in Koeweit zijn. Die bevatten elk meer dan 60 miljard vaten. De meeste andere olievelden zijn veel kleiner. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) gaat uit van een vraag naar olie van bijna 100 miljoen vaten per dag wereldwijd.